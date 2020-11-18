Наука и технологии
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20 ноября россияне смогут увидеть северное сияние
В Санкт-Петербурге
Стало известно, когда россияне смогут увидеть северное сияние. Так, увидеть свечение верхних слоев атмосферы Земли граждане смогут в городе Санкт-Петербург с 20 по 22 ноября.
Об этом в своей новом материале сообщило Федеральное агентство новостей. Произойдет северное сияние из-за пика солнечной активности в этот период. По словам основателя Ассоциации охотников за северным сиянием Натальи Крапкиной, лучше всего рассмотреть явление можно будет в местах, в которых расположено минимальное количество строений. В Санкт-Петербурге таковым местом можно назвать Ладожское озеро, где достаточно темно и в то же время отсутствует большое количество зданий.
Желающим запечатлеть северное сияние на фотоаппарат специалист порекомендовала воспользоваться штативом. Однако заснять природное явление можно будет и на камеру смартфона.