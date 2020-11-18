20 ноября россияне смогут увидеть северное сияние

Об этом в своей новом материале сообщило Федеральное агентство новостей. Произойдет северное сияние из-за пика солнечной активности в этот период. По словам основателя Ассоциации охотников за северным сиянием Натальи Крапкиной, лучше всего рассмотреть явление можно будет в местах, в которых расположено минимальное количество строений. В Санкт-Петербурге таковым местом можно назвать Ладожское озеро, где достаточно темно и в то же время отсутствует большое количество зданий.

Желающим запечатлеть северное сияние на фотоаппарат специалист порекомендовала воспользоваться штативом. Однако заснять природное явление можно будет и на камеру смартфона.