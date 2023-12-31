20% растений и животных Америки оказались под угрозой исчезновения

Изменение климата бросает длинную тень на этот юбилей. Повышение уровня моря угрожает последним диким красным волкам в Северной Каролине, а потепление вод нарушает источники питания северного гладкого кита, приближая его к гибели.

"Каждый пятый вид растений и животных в стране находится под угрозой исчезновения, - предупреждает Сьюзан Холмс, глава Коалиции по защите исчезающих видов. Главными виновниками являются потеря среды обитания и изменение климата, и она призывает "действовать быстрее, чем когда-либо", чтобы защитить этих уязвимых существ.

ESA, несомненно, является мощным инструментом для сохранения природы, но настоятельный призыв к увеличению финансирования и усилению защиты звучит в стране достаточно громко.