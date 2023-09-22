20% россиян хотят иметь возможность заказывать алкоголь и табак на маркетплейсах

Большинство россиян, которые пользуются онлайн-магазинами, хотели бы видеть больше функций и технологий на маркетплейсах, согласно исследованию Wildberries Market Papa. Основной интерес вызывают чаты для общения (24%), экспертные подборки товаров (23,8%), и возможность заказывать алкоголь и сигареты (20%). Россияне также выразили интерес к оплате коммунальных услуг (12%), поиску работы (12%) и выбору недвижимости (9%) на маркетплейсах.

Респонденты считают, что внедрение новых технологий может улучшить опыт онлайн-шоппинга. Они выразили желание видеть на платформах робота-стилиста (32%), интеллектуальные подборки подарков (25%), автоматические заказы (18%) и более эффективное использование времени (12%). Некоторые также хотели бы видеть опции предупреждения о продавцах с жалобами (17%) и контроля трат (12%).

Искусственный интеллект может стать ключевым элементом для реализации этих новых возможностей, считают опрошенные. Они видят его внедрение как средство для автоматизации заказов (34%), персонализированных подборок товаров (16%) и повышения удобства (16%) и безопасности (15%) при онлайн-покупках. Несмотря на опасения, часть покупателей готова использовать искусственный интеллект для удобства (31%) и экономии времени (12%). Однако у некоторых остаются сомнения относительно его надёжности, считая, что он не может учесть их потребности (20%) или не безопасен (16%).