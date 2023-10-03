22-летний парень подал иск в суд на Илона Маска за то, что миллиардер назвал его неонацистом

Согласно иску, Маск неверно обвинил 22-летнего Бенджамина Броди из Калифорнии в причастности к неонацистской организации на северо-западе Тихоокеанского региона.

Эти обвинения возникли после инцидента на массовом мероприятии в Орегоне, где были публично раскрыты участники группы, известной как Rose City Nationalists. Некоторые пользователи X ошибочно опознали Броди как одного из участников инцидента.

После того как Маск вмешался в ложную теорию заговора, его популярность на платформе привела к волне ненависти к Броди. Иск утверждает, что Броди и его семья «многократно подверглись огромной волне преследования от агрессивных незнакомцев».

Отметим, что это не первый раз, когда Маска обвиняют в клевете из-за неосторожных и провокационных заявлений.