22-летний парень подал иск в суд на Илона Маска за то, что миллиардер назвал его неонацистом

22-летний парень подал иск в суд на Илона Маска за то, что миллиардер назвал его неонацистомЯзык его — враг его
Илон Маск, владелец платформы X (ранее известной как Twitter), столкнулся с новым иском о клевете.
Согласно иску, Маск неверно обвинил 22-летнего Бенджамина Броди из Калифорнии в причастности к неонацистской организации на северо-западе Тихоокеанского региона.
Эти обвинения возникли после инцидента на массовом мероприятии в Орегоне, где были публично раскрыты участники группы, известной как Rose City Nationalists. Некоторые пользователи X ошибочно опознали Броди как одного из участников инцидента.
После того как Маск вмешался в ложную теорию заговора, его популярность на платформе привела к волне ненависти к Броди. Иск утверждает, что Броди и его семья «многократно подверглись огромной волне преследования от агрессивных незнакомцев».
Отметим, что это не первый раз, когда Маска обвиняют в клевете из-за неосторожных и провокационных заявлений.