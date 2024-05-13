22 языка народов России добавят в систему «Яндекс переводчик»

Группа экспертов при ФАДН выбрала 22 языка различных народов России для включения в «Яндекс переводчик». Об этом заявил заместитель руководителя ФАДН Станислав Бедкин на стратегической сессии «Информационные технологии и языки народов России». Он отметил, что только 8 языков были включены в «Яндекс переводчик», поэтому была создана рабочая группа для расширения этого списка.

Согласно заместителю руководителя ФАДН, одним из ключевых направлений деятельности в России на период с 2022 по 2032 годы является развитие языков в интернете. В рамках этого идут работы по созданию различных цифровых инструментов, таких как шрифты, клавиатуры, мобильные приложения и машинные переводчики. Он также подчеркнул, что важно пробудить интерес молодёжи к сохранению и изучению родных языков с помощью образовательных программ.

Международное десятилетие языков коренных народов, начатое в 2019 году по инициативе ООН, активно поддерживается Россией через ФАДН. Эта программа направлена на сохранение и развитие языков малочисленных народов.