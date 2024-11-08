25-летнее исследование выявило ключевые факторы здорового старения мозга

Исследование, опубликованное в журнале Genomic Psychiatry, опирается на данные уникальных долговременных исследований Lothian Birth Cohorts (LBC), которые отслеживали умственные способности участников с детства до восьмого десятилетия жизни. Ведущие специалисты проекта, профессор Иан Дири и доктор Симон Кок, сделали несколько открытий.

Одним из главных выводов стало то, что половина различий в результатах интеллектуальных тестов в старости может быть объяснена когнитивными способностями в детстве. Эти данные поднимают важные вопросы о том, как генетика и воспитание влияют на умственные способности человека. Ученые отметили, что корреляция между детскими и старческими результатами тестов составляет примерно 0,7, что означает, что почти половина различий была заложена еще в возрасте 11 лет.

Исследование также показало, что старение мозга протекает по-разному у людей одного возраста. Особенно интересны результаты, касающиеся вариаций в здоровье мозга, выявленных с помощью передовых методов визуализации. Эти данные открывают возможности для изучения факторов, которые могут повлиять на различия в мозговом здоровье и, возможно, быть изменяемыми с помощью образа жизни.

Другое важное открытие касается роли генетики: оказывается, что влияние генов на интеллект меняется в зависимости от возраста, что поднимает вопросы о возможных способах вмешательства для сохранения когнитивных функций в зрелом возрасте.