«2ГИС» добавил функции проецирования маршрута на лобовое стекло авто

Сервис 2ГИС стал первым в России, кто добавил функцию проецирования маршрута на лобовое стекло (HUD) и цифровую приборную панель автомобиля (Cluster Display) через Apple CarPlay и Android Auto. В компании отметили, что для работы технологии достаточно приложения на смартфоне, подключённого к машине через Bluetooth или USB. Это новшество делает навигацию удобнее и безопаснее, минимизируя отвлечение водителя от дороги.

На данный момент функция доступна на автомобилях с HUD или Cluster Display, совместимых с Apple CarPlay и Android Auto. Среди таких моделей — BMW от 2022 года выпуска и отдельные китайские марки, включая Haval. Для использования технологии нужно просто запустить 2ГИС через CarPlay, и маршрут появится на приборной панели. Android Auto пока не поддерживает вывод карт на Cluster Display, но разработчики заявили, что готовы быстро добавить эту функцию, как только платформа будет технически готова.

HUD, проецируя данные на лобовое стекло или прозрачный экран перед водителем, помогает видеть навигационные подсказки, не отвлекаясь от дороги. С обновлением 2ГИС маневры и маршруты всегда будут перед глазами, что значительно повышает комфорт и безопасность вождения.