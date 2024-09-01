2ГИС начал подтверждать отзывы на карте через банковские платежи

Геосервис «2ГИС» улучшает систему отзывов, теперь показывая мнения пользователей, которые действительно покупали товары или услуги. Эти отзывы дополнительно подтверждаются банковскими транзакциями, что делает их более надёжными. Как отметила Анжела Дружинина, руководитель продуктового направления «2ГИС», теперь пользователи могут ориентироваться на мнения реальных клиентов, что поможет им лучше выбирать компании для своих нужд.

Сейчас в «2ГИС» доступны отзывы и оценки, подтверждённые транзакциями таких сервисов, как «Т-Банк», «Сбер», а также «Нетмонет» и «Отелло». Это значит, что каждый пользователь сможет увидеть источник подтверждённого отзыва, что добавляет прозрачности в выбор. Особенно активно отзывы собираются в сфере общепита, где более половины оценок (51%) подтверждены транзакциями. Каждый пятый отзыв о заведениях в «2ГИС» поступает от клиентов, которые действительно там побывали.

Пользователи и компании могут жаловаться на любые отзывы, включая подтверждённые, если они считают их недостоверными. В таком случае служба модерации проверит содержание отзыва. Кроме того, компании могут отвечать на отзывы, полученные через «Т-Банк», на платформе «Т-Банк отзывы». Нововведения уже доступны в мобильных приложениях «2ГИС» для iOS и Android, а также на сайте 2gis.ru, что делает процесс выбора услуг ещё удобнее для пользователей.