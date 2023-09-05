2ГИС научился прокладывать маршруты для навигации внутри зданий

Теперь, в 2ГИС, вы сможете легко находить путь к нужным магазинам внутри торговых центров. Это уже работает в 2200 торговых центрах России, где есть этажные планы на картах 2ГИС. Кроме того, навигатор предоставляет новые данные, которые помогут вам выбрать оптимальный маршрут, будь то на общественном транспорте, пешком, на самокате или велосипеде.

Раньше 2ГИС мог провести вас только до входа в торговый центр и указать направление внутри, чтобы найти нужное место. Теперь вы увидите пунктирную линию, которая проведёт вас через все этажи торгового центра прямо к нужному магазину, подсказывая, какие подъёмы и спуски использовать. Навигатор внутри зданий работает немного по-другому, чем на улице, так как он не может определить ваше точное местоположение. Он создаёт статическую схему маршрута, чтобы помочь вам ориентироваться.

Пользователи могут выбрать бутик в торговом центре и построить маршрут в 2ГИС. Пунктирная линия на карте подробно покажет, как пройти, включая перемещения между этажами на лифте или эскалаторе. Эта функция уже доступна в мобильных версиях 2ГИС для Android и iOS.