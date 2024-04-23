2ГИС снова появился в Google Play спустя почти год после удаления

После 11 месяцев отсутствия приложение 2ГИС вернулось в магазин Google Play. Оно было доступно там с 2011 года и собрало более 100 млн установок и 1,3 млн оценок с высоким рейтингом. В настоящее время около 20 млн человек используют приложение каждый месяц.

Генеральный директор 2ГИС выразил благодарность пользователям за поддержку в период отсутствия приложения и отметил, что их возвращение в магаизн приложений Google Play облегчит использование сервиса. Приложение теперь обладает новыми функциями, такими как реалистичные 3D-модели достопримечательностей и зелёных зон, возможность построения пешеходных маршрутов внутри зданий, а также выбор ближайшей парковки или подъезда перед началом маршрута. Также пользователи могут делиться своим местоположением с друзьями, что позволяет им быть ближе и чаще встречаться.