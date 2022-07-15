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2GIS составил «индекс» шаурмы для городов России

Самая дешёвая, среди городов-миллионников, оказалась в Омске
В Сети появился достаточно необычный рейтинг российских городов. В его основу лёг «индекс» шаурмы.
2GIS составил «индекс» шаурмы для городов России

Составлением списка занималась группа аналитиков из 2GIS. Сам «индекс» демонстрирует, сколько порций шаурмы жители того или иного города могут купить на среднюю месячную зарплату.

В целом, обошлось без сюрпризов. На первом месте оказалась Москва — жители столицы могут купить 406 порций шаурмы стоимостью 298 рублей в месяц при средней месячной зарплате в 121 000 рублей.

Второе место досталось Красноярску. Жители этого города могут купить в течение месяца уже 319 порций, при этом стоимость каждой — 210 рублей. Средняя же зарплата в городе — 61 000 рублей.

Третье место занял Санкт-Петербург с 302 порциями шавермы по 269 рублей при средней зарплате 81 000 рублей.

Аналитики также рассказали, что самая дешёвая шаурма среди городов-миллионников в Омске. Там одну порцию блюда можно купить за 189 рублей.

Источник:Retail.ru
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