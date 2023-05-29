2в1: новый велотренажёр Xiaomi сможет привести вас в форму и заодно зарядить ваш смартфон

2в1: новый велотренажёр Xiaomi сможет привести вас в форму и заодно зарядить ваш смартфонСамое то, чтобы совместить приятное с полезным
На платформе краудфандинга Xiaomi Youpin показался необычный велотренажёр.
Устройство, названное Xiaomi Mijia Spinning Bike, поможет вам привести себя в форму. При этом потраченные в процессе калории будут использованы для зарядки вашего смартфона.
Модель имеет компактные размеры и занимает всего около 0,5 квадратных метра. При этом его вес составляет около 40 кг.
Он оснащён двумя резиновыми колесами, что позволяет легко перемещать его по дому. Высота сидения и руля регулируется, чтобы каждый мог подстроить его под свои предпочтения.
Максимальный вес пользователя не должен превышать 120 кг. Велотренажёр также предлагает 32 спортивных режима и поддержку видеотренера, чтобы сделать тренировку более интересной и разнообразной.
Основной особенностью этого нового изделия является возможность зарядки смартфонов и других мобильных гаджетов. Для этого тренажёр оснащен встроенным разъемом USB Type-C. Максимальная мощность зарядки достигает 50 Вт, а также имеется возможность беспроводной зарядки мощностью 20 Вт.
Пока что Xiaomi Mijia Spinning Bike доступен для приобретения лишь через коллективное софинансирование по цене около $250).