2в1: новый велотренажёр Xiaomi сможет привести вас в форму и заодно зарядить ваш смартфон

Устройство, названное Xiaomi Mijia Spinning Bike, поможет вам привести себя в форму. При этом потраченные в процессе калории будут использованы для зарядки вашего смартфона.

Модель имеет компактные размеры и занимает всего около 0,5 квадратных метра. При этом его вес составляет около 40 кг.

Он оснащён двумя резиновыми колесами, что позволяет легко перемещать его по дому. Высота сидения и руля регулируется, чтобы каждый мог подстроить его под свои предпочтения.