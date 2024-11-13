3 из 4 российских школьников используют ИИ для учёбы

В Московском государственном педагогическом университете завершили масштабное исследование по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в образовательный процесс. Работу подготовила лаборатория социокультурных образовательных практик НИИ УГО МГПУ, в исследовании участвовали 1277 человек: учителя, преподаватели вуза, старшеклассники и студенты. В рамках исследования проводились как количественные опросы, так и групповые дискуссии, в которых приняли участие более 100 человек.

Результаты исследования показали, что технологии ИИ активно внедряются в образование. Примерно 46,5% школьных учителей и 54% преподавателей вузов уже используют нейросети в своей работе. Молодёжь тоже активно осваивает новые технологии: 75% школьников и 80% студентов применяют ИИ в учёбе. Екатерина Асонова, заведующая лабораторией, отметила, что ИИ стал полезным помощником для педагогов и учащихся, однако подчеркнула, что искусственный интеллект не заменит учителей, ведь живое общение остаётся незаменимым.

Исследование выявило разные подходы к освоению технологий: школьники и студенты предпочитают практическое использование ИИ, составляя промпты, а педагоги более внимательно изучают систему работы с такими инструментами, как ChatGPT. Преподаватели МГПУ используют нейросети в основном для создания изображений, презентаций и написания текстов, а школьники — для подготовки проектов, написания сочинений и проверок знаний. На основе данных исследования была разработана модель, которая включает семь категорий участников образовательного процесса и предлагает форматы использования ИИ для разных групп, включая учителей, классных руководителей и библиотекарей.