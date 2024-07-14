3 надёжных способа найти утерянный смартфон

В 2024 году количество пользователей смартфонов превышает 4,88 миллиарда человек, что составляет 60,42% всего населения Земли. Для многих людей потеря смартфона стала одним из самых страшных сценариев. Если вы читаете эту статью с телефона, значит, вы понимаете, насколько это неприятно. Перед этим необходимо выполнить несколько важных шагов:

Подумайте, где вы могли потерять свой телефон, и осмотрите последние места, где вы его использовали. Попробуйте позвонить на свой номер или отправить сообщение с другого устройства. Возможно, кто-то найдет ваш телефон и свяжется с вами. В случае кражи немедленно заблокируйте устройство через службу поддержки вашего оператора или удаленный доступ. Теперь рассмотрим возможные способы отслеживания местоположения утерянного смартфона:

Способ 1 — «Найти устройство»: Для пользователей iPhone доступна функция «Найти iPhone», которая позволяет отслеживать местоположение устройства через приложение «Локатор». Для этого необходимо активировать функцию «Делиться геопозицией» в настройках устройства и использовать другое устройство Apple для поиска.

Способ 2 — Поисковый трекер: Например, с помощью устройства от Apple — Apple AirTag — можно отслеживать местоположение ключей и других вещей. Для поиска смартфона с трекером нужно активировать приложение «Локатор» на своем смартфоне и следовать инструкциям.

Способ 3 — Через SIM-карту: Если вы уверены, что телефон утерян или украден, обратитесь в вашего оператора сотовой связи. Оператор сможет помочь отследить местоположение устройства через вышки сотовой связи по номеру IMEI.

Защитите свои данные, установив надежный пароль. В случае утери смартфона важно сразу заблокировать устройство или SIM-карту, чтобы предотвратить доступ к личной информации.