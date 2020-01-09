33-летний мужчина полтора года лечил боль в спине уколами спермы внутривенно

По словам местных врачей, мужчина последние 18 месяцев делал себе инъекции семени в вены руки, после чего был вынужден спустя какое-то время обратиться к специалистам за помощью. При этом, что самое интересное, жаловался пациент не на руку — он ощутил острую боль в спинном отделе, после того, как за три дня до этого поднял тяжелый предмет. Как оказалось, крайняя вакцина оказалась не совсем удачной, в результате чего сперма попала в малые кровеносные сосуды и мышцы.

По итогу проблему спины врачи решили достаточно просто — они провели курс внутривенной противомикробной терапии, после чего боль в спине ушла и мужчину выписали.