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33-летний мужчина полтора года лечил боль в спине уколами спермы внутривенно
А ведь еще чуть-чуть, и мужчина мог получить премию Дарвина
Недавно в сети появилась история одного достаточно необычного 33-летнего мужчины из Ирландии, который на протяжении полутора лет вводил в свой организм сперму внутривенно. По словам мужчины, делал он это для того, чтобы вылечить хроническую боль в спине. Увы, его методика не сумела ему помочь.
По словам местных врачей, мужчина последние 18 месяцев делал себе инъекции семени в вены руки, после чего был вынужден спустя какое-то время обратиться к специалистам за помощью. При этом, что самое интересное, жаловался пациент не на руку — он ощутил острую боль в спинном отделе, после того, как за три дня до этого поднял тяжелый предмет. Как оказалось, крайняя вакцина оказалась не совсем удачной, в результате чего сперма попала в малые кровеносные сосуды и мышцы.
По итогу проблему спины врачи решили достаточно просто — они провели курс внутривенной противомикробной терапии, после чего боль в спине ушла и мужчину выписали.