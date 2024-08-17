35% россиян продают старые смартфоны на вторичном рынке

35% россиян продают старые смартфоны на вторичном рынкеРезультаты исследования Mobiltelefon
После покупки нового смартфона российские пользователи чаще всего решают продать старый гаджет, чтобы вернуть хотя бы часть потраченных денег. Опрос на портале Mobiltelefon показал, что 35% опрошенных выбирают именно этот вариант. Однако почти столько же людей предпочитают оставить старое устройство в качестве запасного (19%) или просто хранить его на полке (17%).
Ещё 28% респондентов отдают старые телефоны родственникам, в то время как только 1% осознанно отправляет их на переработку. Исследование охватило более 3100 подписчиков Telegram-канала Mobiltelefon.
Специалисты рекомендуют не выбрасывать старые гаджеты, так как аккумуляторы и корпуса содержат вещества, вредные для экологии. Вместо этого лучше воспользоваться программами утилизации, предлагаемыми производителями, или обратиться в компании, занимающиеся переработкой электронных устройств.