3D-модель лица научились создавать при помощи камеры обыкновенного смартфона

Сообщается, что датасет составлялся при участии 255 человек разного пола, расы и возраста. В общей сложности в рамках съёмок специалисты сделали 3,1 млн кадров — именно их и использовали для обучения.

Отметим, что создание персонализированных моделей происходило при помощи iPhone 12. Данная модель была выбрана в связи с тем, что её фронтальная камера выдаёт не только RGB-слой, но также и слой глубины.