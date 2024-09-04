3D-модели мини-опухолей помогут в разработке новых терапий

По словам ученых, они используют этот метод для оценки эффективности усовершенствованных Т-клеток и биспецифических антител. Это позволяет отбирать только самые перспективные кандидатуры для дальнейших исследований и клинических испытаний.

Раковые клетки обладают способностью избегать обнаружения и атак со стороны иммунной системы. Иммунотерапия помогает иммунной системе распознавать и уничтожать раковые клетки, укрепляя её или улучшая Т-клетки.

Исследователи из Лейдена создали более реалистичную модель, используя 3D-печатные мини-опухоли, внедренные в коллагеновый гель, который имитирует человеческие ткани. Эта модель позволяет лучше тестировать эффективность новых терапий и антител.

Метод уже показал успешные результаты, выявив, что не все антитела эффективны, и помог идентифицировать наиболее перспективные для клинических испытаний.