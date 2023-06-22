3D-принтер напечатали самый маленький стеклянный бокал с окружностью тоньше волоса

Изделие демонстрирует новую и, что более важно, упрощённую технологию создания структур из кварцевого стекла. Она может быть применена в совершенно различных областях: от телекоммуникаций до робототехники.

Методика не требует высоких температур и энергозатрат, а это значит, что при её использовании можно воспользоваться вполне доступными коммерческими материалами.

Данная технология может быть применена для изготовления индивидуальных линз для медицинского оборудования, микророботов и оптических фильтров.

Ознакомиться с результатами свежего исследования можно в журнале Nature Communications.