3D-принтер напечатали самый маленький стеклянный бокал с окружностью тоньше волоса

3D-принтер напечатали самый маленький стеклянный бокал с окружностью тоньше волосаИ всё благодаря новой методике
Группа учёных из Королевского технологического института в Стокгольме использовали 3D-принтер для печати самого маленького в мире бокала для вина. При этом в качестве материала ими было выбрано кварцевое стекло.
Изделие демонстрирует новую и, что более важно, упрощённую технологию создания структур из кварцевого стекла. Она может быть применена в совершенно различных областях: от телекоммуникаций до робототехники.
Методика не требует высоких температур и энергозатрат, а это значит, что при её использовании можно воспользоваться вполне доступными коммерческими материалами.
Данная технология может быть применена для изготовления индивидуальных линз для медицинского оборудования, микророботов и оптических фильтров.
Ознакомиться с результатами свежего исследования можно в журнале Nature Communications.