3D-видеоконференции от Google появятся в 2025 году

Опубликовано 13 мая 2024, 22:39
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3D-видеоконференции от Google появятся в 2025 годуПроект Starline
Google Project Starline, представленный в 2021 году, будет запущен в 2025 году в партнерстве с HP. Эта платформа использует 3D-изображение и специальные экраны для создания реалистичного ощущения присутствия в одной комнате с коллегами на созвоне.
Starline предлагает потенциальное решение для «гибридных команд» или «географически разбросанных» офисов. Google планирует интегрировать Starline с существующими платформами, такими как Zoom и Meet, что еще больше расширит сферу его применения.
Хотя на первоначальном спросе может сказаться переход на очную работу, способность Starline заставить мозг взаимодействовать с реальным миром может оказаться ценной, отмечают эксперты.
Остается подождать и посмотреть, будут ли компании отдавать предпочтение Starline для проведения виртуальных конференций между офисами или же он будет привлекателен в первую очередь для гибридных команд.