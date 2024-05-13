3D-видеоконференции от Google появятся в 2025 году

Starline предлагает потенциальное решение для «гибридных команд» или «географически разбросанных» офисов. Google планирует интегрировать Starline с существующими платформами, такими как Zoom и Meet, что еще больше расширит сферу его применения.

Хотя на первоначальном спросе может сказаться переход на очную работу, способность Starline заставить мозг взаимодействовать с реальным миром может оказаться ценной, отмечают эксперты.

Остается подождать и посмотреть, будут ли компании отдавать предпочтение Starline для проведения виртуальных конференций между офисами или же он будет привлекателен в первую очередь для гибридных команд.