3в1: Samsung представила мини-проектор Freestyle 2023 с функциями колонки и светильника

3в1: Samsung представила мини-проектор Freestyle 2023 с функциями колонки и светильникаА также отличный девайс для любителей видеоигр
В рамках CES 2023, компания Samsung представила новый портативный проектор — Freestyle 2023.
Фото: Engadget
Устройство, сохранившее компактные размеры и внешний вид предшественника, может похвастаться рядом новых функций. Одна из них — поддержка Samsung Smart TV и игровой платформы Samsung Gaming Hub.
Последняя представляет из себя хаб, который позволяет пользователям получить доступ к таким облачным игровым сервисам, как Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now и Amazon Luna. А это значит, что геймеры смогут транслировать игры прямо на экран или стену с помощью проектора, без посторонних гаджетов.
Engadget
Из старых функций стоит отметить возможность выступать в качестве светильника и портативной колонки.
При этом Samsung Freestyle 2023 позволяет проецировать сразу два изображения одновременно и объединять их в одно широкое изображение с соотношением сторон 21:9.