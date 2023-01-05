Наука и технологии
06:38, 05 января 2023
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3в1: Samsung представила мини-проектор Freestyle 2023 с функциями колонки и светильника

А также отличный девайс для любителей видеоигр

В рамках CES 2023, компания Samsung представила новый портативный проектор — Freestyle 2023.

3в1: Samsung представила мини-проектор Freestyle 2023 с функциями колонки и светильника

Фото: Engadget

Устройство, сохранившее компактные размеры и внешний вид предшественника, может похвастаться рядом новых функций. Одна из них — поддержка Samsung Smart TV и игровой платформы Samsung Gaming Hub.

Последняя представляет из себя хаб, который позволяет пользователям получить доступ к таким облачным игровым сервисам, как Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now и Amazon Luna. А это значит, что геймеры смогут транслировать игры прямо на экран или стену с помощью проектора, без посторонних гаджетов.

3в1: Samsung представила мини-проектор Freestyle 2023 с функциями колонки и светильника

Engadget

Из старых функций стоит отметить возможность выступать в качестве светильника и портативной колонки.

При этом Samsung Freestyle 2023 позволяет проецировать сразу два изображения одновременно и объединять их в одно широкое изображение с соотношением сторон 21:9.

Источник:Engadget
Теги:
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