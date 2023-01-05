3в1: Samsung представила мини-проектор Freestyle 2023 с функциями колонки и светильника

Устройство, сохранившее компактные размеры и внешний вид предшественника, может похвастаться рядом новых функций. Одна из них — поддержка Samsung Smart TV и игровой платформы Samsung Gaming Hub.

Последняя представляет из себя хаб, который позволяет пользователям получить доступ к таким облачным игровым сервисам, как Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now и Amazon Luna. А это значит, что геймеры смогут транслировать игры прямо на экран или стену с помощью проектора, без посторонних гаджетов.