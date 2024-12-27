4.6 млрд лет назад у нашего Солнца мог быть брат-близнец

В нашей галактике бинарные звезды — обычное явление. И некоторые ученые предполагают, что большинство звезд изначально формируется в парах. Исследование 2017 года подтверждает, что звезды могут рождаться парами из одной газопылевой туманности.

Если у Солнца был компаньон, его влияние могло бы объяснить необычные явления, такие как структура облака Оорта — оболочки изо льда и камней, окружающей Солнечную систему.

Также предполагается, что этот спутник мог способствовать появлению гипотетической «Планеты Девять».

Современные телескопы, такие как обсерватория Веры Рубин, способны пролить свет на эту загадку. Однако найти «потерянного близнеца» крайне сложно — он может быть как рядом, так и на другом краю галактики.

Если гипотеза подтвердится, это даст важные подсказки о природе звездных систем и их влиянии на формирование планет.