4 миллиарда лет развития Земли уместили в 4 минутном видео

Наука и технологии
Сегодня в 14:11
4 миллиарда лет развития Земли уместили в 4 минутном видеоВыглядит завораживающе
Наша планета начала формироваться из куска расплавленной породы. Старт процессу был дан около 4,5 млрд лет назад — огромный срок. Но именно его энтузиаст смог уместить в короткое четырёхминутное видео.
Так, художник и учёный-компьютерщик Дэвид А. Робертс опубликовал ролик, в котором собрал всю завораживающую историю формирования Земли такой, какой мы её знаем сегодня. Начинается всё с крайне горячей протопланеты, которая целиком заполнена различными кратерами.
В дальнейшем именно это «нечто» сформирует на своей поверхности моря, континенты и всё то, что нам кажется неотъемлемой частью нашей родной планеты.
Что интересно, со временем активная фаза заканчивается, тектонические движения становятся незаметными, а перед нами открывается обыкновенный и даже привычный цикл смены дня и ночи.