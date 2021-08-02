4 миллиарда лет развития Земли уместили в 4 минутном видео

Так, художник и учёный-компьютерщик Дэвид А. Робертс опубликовал ролик, в котором собрал всю завораживающую историю формирования Земли такой, какой мы её знаем сегодня. Начинается всё с крайне горячей протопланеты, которая целиком заполнена различными кратерами.

В дальнейшем именно это «нечто» сформирует на своей поверхности моря, континенты и всё то, что нам кажется неотъемлемой частью нашей родной планеты.

Что интересно, со временем активная фаза заканчивается, тектонические движения становятся незаметными, а перед нами открывается обыкновенный и даже привычный цикл смены дня и ночи.