40 + 18 нолей: астрономы выяснили количество черных дыр “небольшого” размера

Исследователи сосредоточились на черных дырах звездной массы, самой маленькой из известных разновидностей.

Подсчет всех черных дыр в наблюдаемой Вселенной, которая простирается примерно на 90 млрд световых лет, является сложной задачей. Чтобы получить сумму в 40 квинтиллионов (миллиард умноженный на миллиард), исследовательская группа соединила новый код звездной эволюции под названием SEVN с данными о металличности, скорости звездообразования и размерах звезд в известных галактиках.

Черные дыры со звездной массой - самые маленькие из известных, их масса обычно в несколько или несколько сотен раз превышает массу Солнца.