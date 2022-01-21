40 + 18 нолей: астрономы выяснили количество черных дыр “небольшого” размера

Наука и технологии
Сегодня в 14:10
1 мин.
40 + 18 нолей: астрономы выяснили количество черных дыр “небольшого” размераИ это далеко не все черные дыры
Группа астрофизиков выяснила, что количество черных дыр звездной массы в наблюдаемой Вселенной составляет 40 квинтиллионов, что равно примерно 1% от общего количества вещества во Вселенной. Их исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters.
Исследователи сосредоточились на черных дырах звездной массы, самой маленькой из известных разновидностей.
Подсчет всех черных дыр в наблюдаемой Вселенной, которая простирается примерно на 90 млрд световых лет, является сложной задачей. Чтобы получить сумму в 40 квинтиллионов (миллиард умноженный на миллиард), исследовательская группа соединила новый код звездной эволюции под названием SEVN с данными о металличности, скорости звездообразования и размерах звезд в известных галактиках.
Черные дыры со звездной массой - самые маленькие из известных, их масса обычно в несколько или несколько сотен раз превышает массу Солнца.
Источник: Gizmodo