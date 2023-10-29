40% российских специалистов в сфере ИТ работают удалённо

Больше трети вакансий в сфере информационных технологий предоставляют возможность удалённой работы. Этот процент вырос на 60% в 2023 году. Работодатели, чтобы удовлетворить потребности сотрудников, которые предпочитают гибкость в работе, стали чаще предлагать удалённые вакансии.

Согласно исследованию hh.ru и компании «Технократия,», более 40% вакансий в ИТ-сфере теперь позволяют работать удалённо. Этот тренд начал развиваться с начала пандемии и продолжает расти. Популярные компании, такие как СДЭК, «СКБ Контур,» и «Мегафон,» подтверждают увеличение предложений о работе удалённо.

Этот рост вакансий связан с тем, что многие средние и старшие ИТ-специалисты, называемые «мидлами» и «сеньорами,», продолжают переезжать в другие страны. Работодатели стали включать опции удалённой работы в вакансиях, чтобы привлечь этих ценных специалистов. Некоторые компании предоставляют гибридный формат работы, где сотрудники начинают с работы в офисе, а затем переходят к удалённой работе.

Однако, не все компании готовы полностью перейти к удалённой работе. По оценкам GeekSource, только 16% ИТ-компаний и 13% компаний из других сегментов согласны нанимать сотрудников для полностью удалённой работы. Возможно, с развитием тенденции удалённой работы будут предложены дополнительные меры для привлечения и удержания специалистов в ИТ-сфере.