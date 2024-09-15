40% россиян сознательно ограничивают время использования гаджетов

В России растёт число людей, которые сознательно отказываются от интернета и цифровых устройств. Это связано с тем, что частое использование интернета может снижать продуктивность, вызывать чувство одиночества и депрессию, рассказал Институт статистических исследований и экономики знаний, ВШЭ.

По данным исследования, женщины чаще ограничивают своё время в интернете, чем мужчины, и многие родители в декрете также практикуют интернет-детокс. В среднем около 40% россиян старше 14 лет активно сокращают своё время онлайн.

Популярные методы включают прятание устройств из вида и отказ от интернета в определённых ситуациях, например, за ужином с семьёй. Более радикальные шаги, такие как отмена подписок и удаление приложений, применяются реже. Люди с развитыми цифровыми навыками чаще отказываются от интернета, особенно представители профессий, не связанных с цифровыми технологиями, такие как преподаватели, юристы и медицинские работники.