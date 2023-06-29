45 км/ч и 100 км автономности, но зато за 160 тыс рублей: представлен первый российский электромотоцикл

Электробайк оснащён аккумуляторной батареей ёмкостью 24 Ач, которой хватит на преодоление расстояния до 100 км. Кроме того, транспортное средство защищено от влаги по стандарту IP54 и оснащено электрическим двигателем мощностью 800-1100 Вт.

Red Mars доступен для покупки по цене в 169 000 рублей. При этом производитель предоставляет гарантию на один год или 2000 км пробега.