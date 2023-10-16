5 фактов о магии с точки зрения науки

Верования в колдовство были распространены в большинстве древних обществ. Джордж Мердок, американский антрополог, исследовал 139 доиндустриальных обществ и обнаружил, что колдовство считалось причиной болезней в 132 из них. Верить в колдовство означало подозревать собственных соплеменников в нанесении вреда и искать способы защиты.

Магия стала частью повседневной жизни в постсоветском обществе из-за социальных и экономических трудностей. Люди, не имея доступа к официальным решениям своих проблем, обращались к магическим практикам в поисках надежды и помощи.

Эпический эпос, такой как «Калевала,» показывает эволюцию магии в обществе. В архаическом эпосе герои сочетали в себе магические и воинские навыки, но с развитием героической литературы магия утрачивала свою значимость. Вместе с этим эзотеризм и магия взаимосвязаны как практика и теория, хотя эзотеризм включает в себя магию, он также расширяет свои границы.

Эзотеризм — это более обширное понятие, включающее в себя магию и другие аспекты тайного знания, в то время как магия — это практическая сторона этой тайны, включая обряды и ритуалы.