5 самых больших вертолётов в мире

5 самых больших вертолётов в миреИ советских, и западных
Специалисты выделяют 5 самых больших вертолётов, как советских, так и западных, преимущественно американских.
В-12
Советский вертолёт В-12 разработан Конструкторским бюро имени Миля. Должен был получить название Ми-12, но стал не нужен военным, для которых готовился к производству. Поэтому осталось несколько машин, ставших музейными экспонатами.
В-12 отличается самолётным фюзеляжем длиной 37 метров с крылом обратного сужения, на концах которого установлены по два газотурбинных двигателя Д-25ВФ мощностью 6500 л.с. каждый. Двигатели вращали два винта диаметром 35 метров. Вертолёт весил 105 тонн, мог разгоняться до 260 км/ч и поднимал груз массой 44,2 тонны на высоту 2250 метров.
Машина становилась мировым рекордсменом 8 раз. Это и сейчас самый большой вертолёт в мире.
Ми-26
Также Конструкторское бюро имени Миля модернизировало вертолёт Ми-6. В итоге модернизации получилась новая машина Ми-26. Этот вертолёт способен поднимать груз массой 25 тонн на высоту 4600 метров, а также подниматься на высоту 2000 метров с полной взлётной массой 56768 кг.
Вертолёт производится и сейчас в Ростове-на-Дону, оснащается двумя газотурбинными двигателями общей мощностью 22800 л.с. и может транспортировать на внешней подвеске груз массой 15 тонн, развивая при этом скорость 295 км/ч, и преодолевать 600 км.
Вертолёт установил 14 мировых рекордов.
Sikorsky CH-53E Super Stallion
Американский вертолёт не отличается такими впечатляющими характеристиками, как советские машины. Он весит порядка 33 тонн, способен перевозить 14 тонн груза внутри грузового отсека и 16,5 тонн на внешней подвеске.
Конструкция этого вертолёта в значительной мере состоит из композитных материалов и лёгких сплавов.
Boeing CH-47 Chinook
Этот вертолёт является самым массовым для армии США и их союзников, имеет продольную двухвинтовую конструкцию. Машина весит 24,5 тонны, способна перевозить грузы массой до 12,2 тонн и развивать скорость 285 км\ч. Вертолёт может подниматься на высоту до 3100 метров. Отличие Chinook во вместительном и удобном грузовом отсеке.
Во время войны во Вьетнаме эти вертолёты показали отличные качества управляемости и в целом оказались незаменимыми и универсальными во многих ситуациях.
AgustaWestland AW101
Итало-британский вертолёт сначала производился с 1981 года, но после аварии опытной модели его производство было приостановлено. Возобновлено только в 2000 году.
Трёхдвигательный вертолёт весит 15,6 тонны, имеет мощность 6300 л.с., может перевозить грузы до 5 тонн в грузовом отсеке и до 5,4 тонны на внешней подвеске. Разгоняет скорость до 310 км/ч при пиковых значениях. Дальность полёта, на которую способна машина, составляет 1130 км.
AgustaWestland AW101 считаются одними из самых надёжных вертолётов в мире.