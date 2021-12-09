5 самых больших вертолётов в мире

Специалисты выделяют 5 самых больших вертолётов, как советских, так и западных, преимущественно американских.

В-12

Советский вертолёт В-12 разработан Конструкторским бюро имени Миля. Должен был получить название Ми-12, но стал не нужен военным, для которых готовился к производству. Поэтому осталось несколько машин, ставших музейными экспонатами.

В-12 отличается самолётным фюзеляжем длиной 37 метров с крылом обратного сужения, на концах которого установлены по два газотурбинных двигателя Д-25ВФ мощностью 6500 л.с. каждый. Двигатели вращали два винта диаметром 35 метров. Вертолёт весил 105 тонн, мог разгоняться до 260 км/ч и поднимал груз массой 44,2 тонны на высоту 2250 метров.

Машина становилась мировым рекордсменом 8 раз. Это и сейчас самый большой вертолёт в мире.