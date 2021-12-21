50 кг и 3 метра: обнаружены следы гигантского членистоногого

Как правило, ископаемые представители этого рода не сохраняются целыми, потому что их сегменты имеют тенденцию к разделению после смерти. Однако найденный ими экземпляр состоял из нескольких сочлененных сегментов экзоскелета, что напоминает современных многоножек.



“Находки ископаемых гигантских многоножек редки, поскольку после смерти их тела обычно расчленяются, так что, скорее всего, окаменелость представляет собой линялый панцирь, который животное сбросило по мере роста”, - пояснил Нил Дэвис, один из авторов находки.



При длине сегмента 75 сантиметров живое существо было бы около 2,63 метра в длину и весило около 50 килограммов. Находка относится к каменноугольному периоду около 326 миллионов лет назад, что было еще до эпохи динозавров, отметили в университете.