Около половины домохозяйств в стране до сих пор не имеют доступа к широкополосному интернету. Это открывает перед Freedom возможности для роста, особенно на фоне увеличения численности населения и экономического развития.

Помимо коммерческих целей, Турлов видит в телеком-направлении важный вклад в цифровизацию экономики. Он убежден, что это повысит производительность труда и качество жизни, улучшит работу с госорганами, здравоохранение, образование и другие сферы. В конечном итоге это даст мультипликативный эффект для всей страны.

Многие воспринимают телеком-бизнес исключительно как мобильную связь, но во Freedom видят гораздо больше возможностей этого направления — строительство инфраструктуры для 5G, развитие дата-центров, работа с Wi-Fi. Как рассказал Тимур Турлов, на данный момент холдинг уже вложил $230 млн непосредственно в инфраструктуру — приобрел более 100 единиц техники, начал строить центры обработки данных, запустил учебный центр в Астане, где готовит специалистов.