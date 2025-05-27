«5G — это только начало»: Тимур Турлов рассказал о стратегии экосистемы Freedom в телеком-отраслиОснователь известного банка «Банк Фридом Финанс Казахстан» пообещал радикально улучшить проводной и беспроводной интернет в Казахстане
© Банк Фридом Финанс Казахстан
Увеличение капитализации Freedom повысит и личное состояние Тимура Турлова, которое в 2025-м составило $7 млрд. Предприниматель занимает первое место рейтинга богатейших бизнесменов Казахстана и переместился на 423-ю позицию в глобальном списке миллиардеров.
Телеком-направление для холдинга — относительно новое, но уже стало важным звеном в развитии общей бизнес-стратегии. Как отметил сам Турлов, компания намерена «радикально повысить качество доступного фиксированного и мобильного интернета в Казахстане за счёт сетей последнего поколения (5G)». Он уверен, что без современной цифровой инфраструктуры невозможно полноценное развитие цифровой экономики страны.
Спрос в Казахстане на интернет объективно превышает предложение. Конкуренты просто не справляются с объемами, так как у них не хватает мощностей. В стране существует дефицит телеком-инфраструктуры.
Около половины домохозяйств в стране до сих пор не имеют доступа к широкополосному интернету. Это открывает перед Freedom возможности для роста, особенно на фоне увеличения численности населения и экономического развития.
Помимо коммерческих целей, Турлов видит в телеком-направлении важный вклад в цифровизацию экономики. Он убежден, что это повысит производительность труда и качество жизни, улучшит работу с госорганами, здравоохранение, образование и другие сферы. В конечном итоге это даст мультипликативный эффект для всей страны.
Многие воспринимают телеком-бизнес исключительно как мобильную связь, но во Freedom видят гораздо больше возможностей этого направления — строительство инфраструктуры для 5G, развитие дата-центров, работа с Wi-Fi. Как рассказал Тимур Турлов, на данный момент холдинг уже вложил $230 млн непосредственно в инфраструктуру — приобрел более 100 единиц техники, начал строить центры обработки данных, запустил учебный центр в Астане, где готовит специалистов.
После 2027 года планируем получить лицензию на мобильную связь. Тогда существенная часть средств пойдет на развертывание сети, создание мощной облачной платформы, дата-центров.
Общий объем вложений в телеком за ближайшие 3−4 года может превысить $1 миллиард. По словам Турлова, Freedom не тащит за собой «наследие» старых систем, а сразу строит современную, более быструю и эффективную сеть с использованием новейшего оборудования, в том числе из Китая. Такой подход позволяет избегать огромных затрат и долгов, которые потребовались бы при покупке уже готового оператора.
Изначально в телеком-сегменте компания выбрала стратегию строительства оператора с нуля без приобретения готового игрока. Если бы холдинг пошел по этому пути, то интернет не стал бы быстрее, кардинальных сдвигов не произошло, пояснил основатель компании. Но при этом пришлось бы потратить миллиарды долларов, залезть в кредиты.
Но если эти деньги вложить в строительство с нуля, тогда реально можно повлиять на качество связи, создать дополнительную инфраструктуру, какой ранее не было.
Приобретая современное оборудование у зарубежных партнеров, компания получает и возможность привлечь финансирование в стране, откуда поставляется техника, рассчитывает на дополнительные скидки.
Мы принимаем решения оперативно — без бюрократии, тендеров и сложных процедур. Международные партнеры это ценят.
Например, сейчас холдинг ведет переговоры с инвестбанками в Гонконге с намерением привлечь $200−220 млн именно в китайской валюте для двух своих проектов.
Большой объем средств холдинг обеспечивает из своей прибыли, а также занимает на рынке через выпуск облигаций, которые позволяют инвесторам заработать за счет больших выплат по купонам.
Телеком-направление является долгосрочным проектом, но Турлов уверен, что отдача от него будет заметна уже в ближайшие годы. Компания планирует создать лояльную клиентскую базу и рассчитывает захватить около 30% рынка. И исходит из того, что на данный момент средняя стоимость клиента в цифровом банке составляет около $1000, это рыночный бенчмарк.
Если у нас получится завоевать 30 % доли рынка (а мы на это рассчитываем), то это 7 млн клиентов, или $7 млрд дополнительной капитализации.
Турлов также объяснил, на чем основывается уверенность в достижении результата. Привлечение клиентов в телеком может быть существенно дешевле, чем в другие сферы. В среднем оно составляет $10−15, а в цифровом банкинге — это минимум $50−60, глобально — $100−150. Однако существует сложность с тем, что люди часто меняют SIM-карты, что увеличивает затраты операторов на удержание клиентов. В тоже время телеком-операторы ограничены в возможности продавать более одной профильной услуги. По данным статистики, даже приложениями сотовиков пользуется менее трети абонентов. Преимущество Freedom — в построении единой экосистемы с единой клиентской базой. Все сервисы интегрируются в одном приложении SuperApp, где кроме связи доступны банковские, страховые и лайфстайл-услуги, доставка продуктов и кешбэк.
Вы берете смартфон в рассрочку вместе с тарифом, одной подпиской оплачиваете все — от связи до скидок на еду, страховку, доставки — в одном месте. Это уникальный набор привилегий, который сложно скопировать.
Благодаря этому клиент получает не только связь, но и широкий спектр дополнительных продуктов со скидками, а компания — дополнительный доход.