5G-интернет заработает в России уже в 2026 году

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев объявил о начале активного развертывания сетей нового поколения в крупных городах страны.

Этот шаг станет значительным прорывом в области связи и технологий, обещая ускорение интернета и расширение возможностей для пользователей и бизнеса.

Подготовка к запуску 5G начнется уже в 2025 году. Данный этап включает в себя разработку и установку отечественных базовых станций, которые станут основой для будущей сети.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о дополнительном финансировании проекта на сумму около 3.5 млрд рублей, что подчеркивает стратегическую важность этой инициативы для страны.

В январе 2023 года операторы связи РФ уже заключили контракты на сумму более 100 млрд рублей с российскими производителями базовых станций.

Планируется, что к 2030 году будет поставлено около 75 тыс таких станций.