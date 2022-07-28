5G не хотят внедрять не только в России, но и других странах: почему так происходит

Причина заключается в дефиците оптоволоконных кабелей, который, в свою очередь, обусловлен нехваткой критически важных компонентов, в частности гелия, из-за простоя заводов в России и США. Причём на фоне дефицита наблюдался рост спроса на оптоволоконные кабели и технологии 5G.

При этом наблюдается и повышение цен на 70% — с $3,7 до $6,3. На ситуацию изначально повлиял коронавирус: крупнейшим телекоммуникационным компаниям пришлось замедлить развитие инфраструктуры, к тому же резкий спрос на интернет-услуги и 5G усилил дефицит оборудования.

«Учитывая, что стоимость развёртывания внезапно удвоилась, теперь возникают вопросы о том, смогут ли страны достичь целей, установленных для создания инфраструктуры, и может ли это повлиять на глобальную связь», — рассказал аналитик консалтингового агентства Cru Майкл Финч. Он отметил, что спрос на оптоволоконные кабели увеличился на 8,1% в первом полугодии.