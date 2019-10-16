5G помог в проведении хирургической операции

Само собой, пока это сложно назвать дистанционным хирургическим вмешательством, но при этом отрицать тот факт, что подобные технологии в будущем могут совершить настоящий прорыв в медицинском деле, бессмысленно. Доктор Педро Росон, проводивший операцию в Испании, отдает должное технологии 5G, которая позволила случиться подобному телемосту.

”Это что-то, что может показаться научной фантастикой, но сегодня это стало реальностью. Без сомнений использование 5G и дополненной реальности выходит за рамки привычной стандартной медицинской работы”, — рассказал хирург комментируя использование новейших технологий при проведении операций.

По словам оператора, компания не планирует останавливаться на достигнутом. Уже сейчас планируется проведение новой трансляции, во время которой консультантом выступит уже сам доктор Педро Росон.