5G появится в России уже в 2023 году

Так, например, 4G-сети с использованием российского оборудования не появятся ещё ближайшие два года. В ней же говорится о том, что первая 5G-сеть появится в стране уже в 2023 году. Правда, пока что лишь в одном городе.

В 2024 году количество городов-миллионников с сетями 5G увеличится до трёх. А ещё через год, в 2025-м, таких городов будет уже семь. В конечном итоге к в 2026 году их количество должно достичь 16: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Красноярск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск, Краснодар, Воронеж, Волгоград и Пермь.

Ожидается, что переход на отечественное 4G- и 5G-оборудование стартует в 2023 году и будет происходить постепенно. Планируется, что в конечном итоге 100% сетей 5G будут построены на российском оборудовании.