5G появится в России уже в 2026 году

По данным РИА Новостей, вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил о планах производства тысячи отечественных базовых станций 5G уже в 2025 году.

Этот шаг позволит начать развертывание сетей нового поколения в крупнейших городах страны, включая города-миллионники.

Разработка и внедрение 5G в России идет в рамках дорожной карты направления «Современные и перспективные сети мобильной связи» на период до 2030 года.

Ожидается, что к 2035 году сети 5G на отечественном оборудовании будут развернуты во всех городах с населением свыше 100 тыс человек. Первые же населенные пункты страны получат доступ к технологии уже в 2026-м.

Этот переход на более быструю и надежную мобильную связь обещает значительные улучшения в области интернета вещей, телемедицины, автономного транспорта и других сферах, где высокая скорость передачи данных и низкая задержка критически важны.