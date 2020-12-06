5G признали самой быстрораспространяемой мобильной сетью за всю историю

Так, согласно опубликованным аналитическим данным, развертывание сетей пятого поколения происходит быстрее, чем это было с 3G и 4G. Кроме того, специалисты прогнозируют, что уже через шесть лет число пользователей 5G вырастет до 3,5 млрд. Причем ранее специалисты предполагали, что к концу текущего года у 5G будет порядка 190 млн активных пользователей. Их же, судя по свежим прогнозам, будет почти на 30 млн больше, а именно 218 млн.

Столь стремительное развертывание 5G связали с выпуском 5G-смартфонов среднего класса, высокой конкуренцией между операторами, а также с политикой ряда стран, направленной на создание соответствующей инфраструктуры с поддержкой операторов.