5G усилит разрушительность хакерских атак

”Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств. Скорость доступа в интернет по всему миру растет, при этом стоимость самих DDоS-атак в даркнете уменьшается из-за большого количества предложений, а пользователи все так же беспечно относятся к безопасности своих девайсов и IOT-устройств. DDоS может использоваться и как отвлекающий маневр при совершении других атак, например, при хищении денег из банка и как часть цепочки при проведении атаки на бренд для вывода сервиса/услуги из строя”, — рассказал Фишман.

Напомним, что в течение 2020 года множество стран, таких как США и Канада, намерены запустить коммерческий мобильный интернет пятого поколения. В свою очередь множество производителей смартфонов также заявили о своем интересе в данном сегменте: у той же Xiaomi уже есть Redmi K30 5G, цена на который не превышает 300 долларов.