Наука и технологии
19:41, 06 июля 2023
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5G увеличивает скорость Интернета, но делает смартфоны менее долгоиграющими

Но есть такие процессоры, которые нивелируют проблему автономности

Исследователи компании Ookla подтвердили, что сети 5G имеют большее влияние на автономность смартфонов по сравнению с сетями LTE, несмотря на более высокую скорость соединения.

В рамках исследования они сравнили автономность восьми флагманских мобильных процессоров в сетях 5G и 4G.

Специалисты использовали сервис Speedtest Intelligence для измерения расхода заряда смартфонов в течение дня. Хотя результаты могут быть под влиянием различных сценариев использования и интенсивности работы смартфонов, общая картина оказалась достаточно показательной.

Подключение к сети 5G приводит к быстрому разряду смартфонов на 6–11% по сравнению с 4G LTE. Минимальное различие замечено у чипсета Snapdragon 8 Gen 2, в то время как максимальное — у Google Tensor.

Среди всех флагманских чипсетов наилучшую энергоэффективность проявил Snapdragon 8 Gen 2, в то время как Dimensity 9000 оказался наиболее энергозатратным.

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