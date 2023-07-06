5G увеличивает скорость Интернета, но делает смартфоны менее долгоиграющими

В рамках исследования они сравнили автономность восьми флагманских мобильных процессоров в сетях 5G и 4G.

Специалисты использовали сервис Speedtest Intelligence для измерения расхода заряда смартфонов в течение дня. Хотя результаты могут быть под влиянием различных сценариев использования и интенсивности работы смартфонов, общая картина оказалась достаточно показательной.

Подключение к сети 5G приводит к быстрому разряду смартфонов на 6–11% по сравнению с 4G LTE. Минимальное различие замечено у чипсета Snapdragon 8 Gen 2, в то время как максимальное — у Google Tensor.

Среди всех флагманских чипсетов наилучшую энергоэффективность проявил Snapdragon 8 Gen 2, в то время как Dimensity 9000 оказался наиболее энергозатратным.