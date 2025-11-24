5G в труднодоступных регионах попробуют раздать при помощи летающего интернет‑хаба

Опубликовано 24 ноября 2025, 07:361 мин.
5G в труднодоступных регионах попробуют раздать при помощи летающего интернет‑хабаВеликобритания готовится вернуть 5G в труднодоступных регионах с помощью неба.
World Mobile объявила о партнёрстве с авиапроизводителем Britten-Norman, чтобы протестировать новый способ раздачи связи: с борта самолёта.
Пилотный проект реализует подразделение World Mobile Stratospheric совместно с крупнейшим индонезийским инфраструктурным оператором Protelindo.
В качестве тестовой платформы выбран многоцелевой самолёт Britten-Norman BN2T-4S Islander. Его оснастят экспериментальной 5G-станцией, чтобы проверить, как мобильная сеть работает на большой высоте.
Лётные испытания начнутся середине 2026 года в Великобритании при участии исследовательской команды BT.
Проект призван решить давнюю проблему: миллионы людей в Африке, Юго-Восточной Азии и даже Европы остаются без стабильного интернета — строительство вышек там экономически невыгодно.
Летающий хаб способен быстро создать 5G-покрытие над удалённым районом или восстановить связь после стихийных бедствий.