69% россиян используют сервисы кэшбека в банковских приложениях

Большинство россиян, а именно 70%, воспользовались банковским кешбэком хотя бы раз, а каждый второй пробовал использовать бонусные программы, говорится в отчёте аналитического центра НАФИ и банка «Уралсиб». Изучение таких программ показало, что 40% получали деньги за обычные покупки, 28% за остаток на карте, а 6% получали мили для авиа и ж/д билетов, а также бронирование гостиниц. Хотя бонусные программы популярны, россияне предпочитают получать кешбэк наличными (48%), а лишь каждый пятый выбирает бонусы (20%).

Исследование также показало, что жители Дальнего Востока проявляют высокий интерес к программам кешбэка в милях. Если в целой стране этим пользовались всего 6%, то среди жителей Дальнего Востока этот показатель составил 21%. Самое высокое понимание программ кешбэка наблюдается среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также среди россиян с высоким доходом, где 66% хорошо знакомы с такими программами, а 33% имеют поверхностное представление.

Важным фактором при выборе банковской карты для 71% россиян является наличие программы кешбэка. Женщины и семейные россияне чаще всего придают значимость условиям кешбэка (74%). В отношении категорий трат 75% респондентов заинтересованы в получении кешбэка за покупки в продуктовых магазинах, 44% — за одежду и обувь, 40% — за домашние товары. При распределении полученного кешбэка 46% россиян тратят его на повседневные покупки, 15% обменивают на скидки и подарки, а 17% обналичивают в банкомате.