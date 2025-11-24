6G может не запуститься во многих странах из‑за дефицита частот

Специалисты отрасли отмечают, что эпоха выделения больших полос «под одного оператора» заканчивается и теперь придётся осваивать совместное использование спектра.

Проблему усугубляют спутниковые проекты вроде Starlink, которые хотят получить лицензии на частоты AWS‑4, и это приводит к конкуренции с мобильными операторами.

Особенно сложная ситуация складывается в США: здесь верхний диапазон 6 ГГц уже отдан Wi‑Fi и сотовым компаниям, возможно, придётся освоить полосы 7–8 ГГц. А там уже работают федеральные ведомства, включая Пентагон и NASA.

Переселение таких служб обойдётся дорого и займёт годы. Поэтому вместо традиционного подхода аналитики предлагают развивать технологии разделённого спектра и интегрированного радио‑радарного доступа.

Также не лишним они называют и способность договариваться с регуляторами и спутниковыми операторами. Иначе запуск 6G может задержаться.