70 млн °C и радиус в 1,7 м: Китай поставил рекорд в ядерной энергетике

Китайский экспериментальный сверхпроводящий токамак EAST используется учеными со всего мира для проведения экспериментов, связанных с термоядерным синтезом, с 2006 года.

Установку называют "искусственным солнцем", поскольку она имитирует реакцию ядерного синтеза, которая питает настоящее солнце, использующее в качестве топлива водород и дейтерий.

И вот недавно исследователям удалось запустить "искусственное солнце" при температуре 70 млн градусов по Цельсию на целых 1056 секунд, или 17 минут 36 секунд, сообщает китайское издание. Стоит отметить, что внешний корпус установки имеет радиус в 1,7 метров.

Ученые надеются, что эта установка поможет в будущем использовать силу ядерного синтеза. Так как это достижение еще на один шаг приближает человечество к созданию источника "неограниченной чистой энергии".