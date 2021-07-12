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71-летний миллиардер рассказал о совершённом накануне полёте в космос

По его словам, он ждал этого момента с самого детства

Накануне вечером британский миллиардер Ричард Брэнсон совершил полёт к границе космоса. Практически сразу по возвращению на Землю он поделился своими впечатлениями от случившегося.