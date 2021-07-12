71-летний миллиардер рассказал о совершённом накануне полёте в космос

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71-летний миллиардер рассказал о совершённом накануне полёте в космосПо его словам, он ждал этого момента с самого детства
Накануне вечером британский миллиардер Ричард Брэнсон совершил полёт к границе космоса. Практически сразу по возвращению на Землю он поделился своими впечатлениями от случившегося.
По словам бизнесмена, ничто, с чем он сталкивался в жизни до этого, не могло подготовить его к «видам Земли из космоса». Lenta.ru пишет, что Брэнсон отметил тот факт, что мечтал о подобном полёте с самого детства. Закончил же он свой комментарий фразой о том, что «это было волшебно».
Напомним, что 11 июля космический корабль VSS Unity достиг границы космоса, поднявшись на высоту 86 км. Вместе с 71-летним основателем Virgin Galactic, на борту находились ещё пять человек: пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла.