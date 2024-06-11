71-летний старика арестовали за кражу более 2800 наборов Lego

Расследование началось после того, как в декабре 2023 года один из магазинов в Сан-Педро сообщил о серии краж. Сотрудники полиции определили Гудино в качестве подозреваемой. 4 июня 2024 года офицеры заметили, как Гудино крадет товары из магазинов в Торрансе и Лейквуде, а затем доставляет их в резиденцию Сигела в Лонг-Бич.

Теперь Сигелу предъявлены обвинения в организованной краже, а Гудино — в краже в особо крупных размерах.

Газета Los Angeles Times сообщила, что из шести магазинов Bricks & Minifigs в Южной Калифорнии было украдено товаров Lego на сумму более 100 000 долларов.