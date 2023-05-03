8 из 10 самых популярных паролей можно взломать за секунду

Большинство паролей из списка остаются в «хит-параде» на протяжении многих лет и в этом году лидером стало слово «guest», сместив с лидерской позиции «123456». Удивительно, но 83% паролей из списка можно взломать менее чем за секунду.

Компания NordPass, заказавшая исследование, отмечает, что люди продолжают использовать слабые пароли для защиты своих учётных записей, несмотря на увеличивающуюся осведомленность о кибербезопасности.

В частности, простые комбинации букв, цифр и символов, такие как «a1b2c3», «abc123» или «qwerty», находятся среди самых популярных паролей в Соединённых Штатах. Список 20 самых распространённых паролей выглядит следующим образом:

guest

123456

password

12345

a1b2c3

123456789

Password1

1234

abc123

12345678

qwerty

baseball

football

unknown

soccer

jordan23

iloveyou

monkey

shadow

g_czechout

Эксперты рекомендуют не использовать их, отдав предпочтение сложным и уникальным паролям для каждой учётной записи, включая сочетания букв, цифр и специальных символов. Также не лишним будет и использование менеджеров паролей для безопасного их хранения и организации.