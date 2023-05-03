8 из 10 самых популярных паролей можно взломать за секунду

8 из 10 самых популярных паролей можно взломать за секундуНа самом деле, это ужасает
В преддверии Всемирного дня паролей 4 мая, исследователи опубликовали отчёт с 200 самых популярных паролей в США и 29 других странах.
Большинство паролей из списка остаются в «хит-параде» на протяжении многих лет и в этом году лидером стало слово «guest», сместив с лидерской позиции «123456». Удивительно, но 83% паролей из списка можно взломать менее чем за секунду.
Компания NordPass, заказавшая исследование, отмечает, что люди продолжают использовать слабые пароли для защиты своих учётных записей, несмотря на увеличивающуюся осведомленность о кибербезопасности.
В частности, простые комбинации букв, цифр и символов, такие как «a1b2c3», «abc123» или «qwerty», находятся среди самых популярных паролей в Соединённых Штатах. Список 20 самых распространённых паролей выглядит следующим образом:
- guest
- 123456
- password
- 12345
- a1b2c3
- 123456789
- Password1
- 1234
- abc123
- 12345678
- qwerty
- baseball
- football
- unknown
- soccer
- jordan23
- iloveyou
- monkey
- shadow
- g_czechout
Эксперты рекомендуют не использовать их, отдав предпочтение сложным и уникальным паролям для каждой учётной записи, включая сочетания букв, цифр и специальных символов. Также не лишним будет и использование менеджеров паролей для безопасного их хранения и организации.