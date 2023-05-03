Наука и технологии
07:06, 03 мая 2023
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8 из 10 самых популярных паролей можно взломать за секунду

На самом деле, это ужасает

В преддверии Всемирного дня паролей 4 мая, исследователи опубликовали отчёт с 200 самых популярных паролей в США и 29 других странах.

Большинство паролей из списка остаются в «хит-параде» на протяжении многих лет и в этом году лидером стало слово «guest», сместив с лидерской позиции «123456». Удивительно, но 83% паролей из списка можно взломать менее чем за секунду.

Компания NordPass, заказавшая исследование, отмечает, что люди продолжают использовать слабые пароли для защиты своих учётных записей, несмотря на увеличивающуюся осведомленность о кибербезопасности.

В частности, простые комбинации букв, цифр и символов, такие как «a1b2c3», «abc123» или «qwerty», находятся среди самых популярных паролей в Соединённых Штатах. Список 20 самых распространённых паролей выглядит следующим образом:

  • guest
  • 123456
  • password
  • 12345
  • a1b2c3
  • 123456789
  • Password1
  • 1234
  • abc123
  • 12345678
  • qwerty
  • baseball
  • football
  • unknown
  • soccer
  • jordan23
  • iloveyou
  • monkey
  • shadow
  • g_czechout

Эксперты рекомендуют не использовать их, отдав предпочтение сложным и уникальным паролям для каждой учётной записи, включая сочетания букв, цифр и специальных символов. Также не лишним будет и использование менеджеров паролей для безопасного их хранения и организации.

Источник:NordPass
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