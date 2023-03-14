8-кг загрузка и «умные» функции дешевле 8000 рублей: Xiaomi представила в Китае бюджетную стиральную машину

Как можно понять из названия, ёмкость новинки позволяет загружать в неё бельё весом до 8 кг. Примерно столько весят 36 рубашек, 10 пар джинсов или 3 комплекта двуспального постельного белья.

По словам представителей Xiaomi, машинка способна вместить в себя даже 3-метровые шторы. При этом она предлагает до 10 режимов стирки, включая деликатный, быстрый и интенсивный, а также позволяет регулировать температуру и количество воды.