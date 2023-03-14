8-кг загрузка и «умные» функции дешевле 8000 рублей: Xiaomi представила в Китае бюджетную стиральную машину

8-кг загрузка и «умные» функции дешевле 8000 рублей: Xiaomi представила в Китае бюджетную стиральную машинуОдин из самых интересных вариантов по доступной цене
Xiaomi представила для родного китайского рынка бюджетную стиральную машину Mijia Pulsator 8 кг.
Фото: ITHome
Как можно понять из названия, ёмкость новинки позволяет загружать в неё бельё весом до 8 кг. Примерно столько весят 36 рубашек, 10 пар джинсов или 3 комплекта двуспального постельного белья.
По словам представителей Xiaomi, машинка способна вместить в себя даже 3-метровые шторы. При этом она предлагает до 10 режимов стирки, включая деликатный, быстрый и интенсивный, а также позволяет регулировать температуру и количество воды.
ITHome
Mijia Pulsator 8 кг имеет ряд «умных» функций. Например, она оснащена режимом самоочистки для предотвращения засорения труб.
Цена устройства также приятно удивляет. За свою новую стиральную машину Xiaomi просит всего 100 долларов (около 7500 рублей).