8-летний мальчик самостоятельно заказал АК-47 и патроны к нему через Интернет

Мать мальчика, Барбара Гемен, была шокирована, когда увидела посылку с оружием на пороге своего дома.

Мальчик, увлечённый компьютерными играми, начал своё знакомство с киберпреступностью с незначительных действий, таких как заказ пиццы без оплаты. Однако со временем его действия стали более серьёзными.

Например, он начал использовать банковские счета для отмывания денег для других, маскируя транзакции через компьютерные игры.

После того, как он провёл несколько недель на интернет-форумах, исследуя, как заказать оружие и обеспечить его безопасную доставку, мальчик смог заказать АК-47.

Он скрывал свои действия от матери, используя кодовые слова.