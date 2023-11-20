80% россиян интересуются новостями науки и техники

Интерес к научным и технологическим новостям в России продолжает расти, привлекая внимание 80% населения. Это особенно заметно среди молодёжи, где 78% считают, что эта сфера активно развивается. Данные получены в результате исследования, проведённого инновационным центром «Сколково» и ВЦИОМ в 2023 году среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

По результатам опроса, проведённого в разрезе пола, возраста, образования и места проживания, отмечается положительная динамика в восприятии науки и технологий. Почти две трети респондентов утверждают, что сфера систематически развивается, и молодёжь, в частности, демонстрирует высокий уровень оптимизма.

Опрос также выявил высокий уровень интереса россиян к научной информации: 80% опрошенных, хотя бы иногда, следят за новостями в этой области. Основными источниками информации оказались интернет-сайты (62%) и телевидение (51%). Значительный интерес к технологиям проявляют 21% россиян, причём выше среди мужчин, жителей крупных городов и людей с высшим образованием.

Молодёжь в возрасте 18-24 лет показала снижение пессимизма относительно развития отрасли с 16% в 2021 году до 3% в 2023 году. В целом уровень пессимистически настроенных россиян сократился с 24% до 17%, и даже наиболее критичная возрастная группа (25-34 года) высказалась более положительно, чем раньше.