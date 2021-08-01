80 тысяч доз вакцин от COVID-19 уничтожат

Наука и технологии
Сегодня в 14:58
80 тысяч доз вакцин от COVID-19 уничтожатОбщей стоимостью 1,8 млн долларов
Издание The Times of Israel сообщило о том, что в Израиле запланировали ликвидировать 80 тысяч доз вакцин от коронавирусной инфекции. Их общая стоимость составляет 6 миллионов шекелей или около 1,8 миллиона долларов.
Уничтожать вакцину будут не просто так — у нее вышел срок годности. Источники не говорят о том, какую именно вакцину будут утилизировать. В то же время, ранее сообщалось о том, что в стране прививают граждан американской вакциной Pfizer.
Напомним, что в Израиль сфокусирован на кампании вакцинации жителей, благодаря чему привело порядка 57% населения. Причем среди пожилых данный показатель достиг 90%. В то же время, после того, как ученые выявили «дельта»-штамм, в стране вновь начал расти показатель заболеваемости.